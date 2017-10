Rutte ontvangt vicepremiers (en dus is de langste formatie ooit nu echt bíjna klaar)

De langste formatie ooit zit er bíjna op

Schouten zei dat zij had gesproken over zowel 'de zakelijke kant' van haar nieuwe baan, als 'wat de verwachtingen zijn'. Ze zei 'blij' te zijn dat er weer een ministerie van Landbouw komt, nadat het in 2010 (onder Rutte I) was opgegaan in Economische Zaken. 'Het is een belangrijke sector voor onze economie. Ik ben zeer gemotiveerd om aan het werk te gaan.



'Kennelijk had het drietal zich geconformeerd aan het Handboek voor bewindspersonen en waren tijdens de drie ontmoetingen geen onoverkomelijke zaken boven tafel gekomen, want Rutte zei bij het verlaten van de Stadhouderskamer dat de gesprekken 'uitstekend' waren verlopen. Tot hilariteit van de vele dagjesmensen op het Binnenhof haalde hij zijn fiets uit de stalling onder de nabije Ridderzaal en fietste hij zwaaiend het Binnenhof af.



Maandag en dinsdag ontvangt Rutte in een strak schema alle overige twintig bewindslieden. Donderdag is de beëdiging en de bordesscène met koning Willem-Alexander, diens eerste. Dan is de langste formatie ooit voltooid. De week nadien debatteert de Tweede Kamer over de regeringsverklaring.