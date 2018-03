Rutte kiest toch voor oud en vertrouwd, én man

VERTREK VAN HET WEEKEND

Exit Ramautarsing



'Ik hoop niet dat het idee blijft hangen dat wij iets tegen wie dan ook zouden hebben, want dat is absoluut niet het geval.' Thierry Baudet werd vorige week tijdens het flyeren in Amsterdam door een Surinaamse vrouw gedwongen om afstand te nemen van de woorden van zijn partijgenoot Ramautarsing. Diens uitspraken over intelligentie en volkeren (in een Brandpunt-interview) waren 'onhandig', gaf hij toe. Ramautarsing kwam dit weekeinde tot dezelfde conclusie nadat de Volkskrant nieuwe uitspraken van hem onthulde.



In verschillende Whatsapp-groepen voor jonge politici liet hij zich kritisch uit over homoseksualiteit, legde een verband tussen ras en IQ en pleitte voor invoering van de doodstraf. Nadat de krant uit de chatgesprekken had geciteerd, besloot Ramautarsing dit weekeinde om zich terug te trekken als kandidaat voor de Amsterdamse gemeenteraad. In een verklaring op de site van Forum voor Democratie kwam hij terug op zijn uitspraken en schreef hij onder andere: 'Met name wil ik hierbij afstand nemen van de stelling dat homorechten de samenleving dommer hebben gemaakt.'



Volgens de kieswet kan Ramautarsing nog steeds zijn raadszetel claimen als hij op 21 maart zou worden gekozen. Hij belooft dat niet te zullen doen. 'Terugtrekken is terugtrekken. Punt', schrijft hij op Twitter. Zijn vertrek is een pijnlijke tegenslag voor Baudets campagne in de hoofdstad. Half februari verdedigde de FVD-leider zijn Amsterdamse nummer twee nog tijdens een drukbezochte ledendag in de Tweede Kamer. Niet Ramautarsings ideeën waren het probleem, maar de draai die politieke tegenstanders en de pers eraan gaven, stelde hij. Die verdedigingslinie bleek dit weekeinde niet meer houdbaar.