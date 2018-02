Rutte is en blijft geen EU-fan: geen extra bijdrage aan EU-begroting, zal hij in 'grote Europatoespraak' verkondigen

Daarover gaat de aangekondigde 'grote Europatoespraak' die Rutte volgende week gaat houden in Berlijn, blijkt uit een brief die de minister-president woensdagavond naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In de brief staat dat zijn toespraak onder meer gaat over de Europaragraaf van het 'regeerakkoord'. Ook wordt verwezen naar 'verslagen van Europese bijeenkomsten' en eerdere Tweede Kamerdebatten over de EU.



'In de overleggen kwam veelvuldig de noodzaak ter sprake van het sluiten van effectieve coalities in Europa en het werken aan steun voor de Nederlandse standpunten. De voorgenomen toespraak in Berlijn is een onderdeel van die inzet', schrijft Rutte.



Alleen al de aankondiging van de toespraak maakte de Tweede Kamer deze week nieuwsgierig. PvdA-leider Lodewijk Asscher kreeg eerder deze week steun van bijna alle fracties om een samenvatting van Ruttes toespraak te eisen. Doel is om de premier donderdag, aan de vooravond van een informele Europese top, in de Kamer te bevragen over de toespraak en zijn visie op Europa.