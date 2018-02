Rutte is een vriend kwijt, maar maakt wel weer nieuwe

DE BEZEM DOOR HET FORUM

Nog meer royementen



Thierry Baudet heeft Gert Reedijk, Artur Legger en Freek-Jan Berkhout uit zijn partij gegooid. De dissidenten, vorig jaar nog kandidaat-Kamerleden, gingen de afgelopen weken voorop in de strijd voor meer interne democratie. Die stoutmoedigheid moeten ze nu bekopen met een royement. 'U heeft geprobeerd het partijbestuur te ondermijnen', schrijft Baudet in mails die in handen is van Dagkoersen. 'Van FvD kan redelijkerwijs niet gevergd worden uw lidmaatschap voort te laten duren.' Minstens een van de drie dissidenten gaat in verweer, zo blijkt uit het mailverkeer.



Begin vorige week werden ook al twee FvD'ers de wacht aangezegd. Enkele dagen later koos Susan Teunissen, nummer drie op de kandidatenlijst, zelf eieren voor haar geld. De landmachtofficier kon ook niet verkroppen hoe het bestuur met kritische leden omging. Baudet en zijn adjudanten Henk Otten en Rob Rooken houden voet bij stuk. Leden die het in de bol krijgen, moeten maar een andere partij zoeken.



Morgen organiseert Forum een ledendag in de Tweede Kamer. De dag moet de punt zijn achter twee weken heibel. Vijfhonderd belangstellenden mogen komen kijken hoe de partijtop de zaakjes uitstekend op orde heeft en werkt aan 'de gecontroleerde uitbouw' van de partij.



