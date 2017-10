Rutte III wordt een kabinet dat zich nu al schrap zet voor aanvallen van de flanken

Concurrentie op rechts groeit

Als de opmars van de spijtoptanten doorzet, eindigt Rutte III op het kerkhof van vroegtijdig gevallen kabinetten

'Vertrouw de VVD nooit meer!', twitterde FvD-leider Thierry Baudet over 'de partij van de gebroken verkiezingsbeloften'. Geert Wilders overtoepte: 'VVD, partij van onbetrouwbare dieven.'



De nervositeit is al tastbaar bij de grootste regeringspartij. De VVD-achterban is in staat tegenslagen en schandaaltjes stoïcijns te incasseren, maar zodra het om de eigen portemonnee gaat, dreigt al snel een liberale furie. Het offeren van de ooit heilige hypotheekrenteaftrek is een gewaagde sprong voor een partij die eerder bijna bezweek onder zaken als het reiskostenforfait en de inkomensafhankelijke zorgpremie.



De kwetsbaarheid is groter nu de concurrentie op rechts groeit. Veel prominente VVD'ers beschouwen het nog steeds als een historische blunder dat ter rechterzijde de PVV ongehinderd mocht groeien en inmiddels is ook nog Baudet in dezelfde contreien opgedoken, een man die zich voorbereidt op een non-stopguerrilla tegen Rutte. Voor de VVD lonkt daardoor de rol van bestuurderspartij in het midden - geen aanlokkelijk perspectief in een tijdperk waarin kiezers weinig compassie hebben met het politieke midden.