Rutte III wil minder lekken, schrijft Rutte aan Arib

BRIEF VAN DE DAG

Rutte belooft beterschap



'Uw zorgen zijn aan de orde in het kabinet,' schrijft premier Mark Rutte deemoedig in een brief aan Khadija Arib. De Kamervoorzitter had vorige maand maar weer eens geklaagd dat het parlement tal van kabinetsplannen eerst in de krant moet lezen. Pas vlak voor of na publicatie - 'vaak aan de randen van de dag' - krijgt de Tweede Kamer dan ook eens de kabinetsplannen opgestuurd.



Arib: 'Het behoeft geen betoog dat dit verschijnsel vanuit staatsrechtelijk oogpunt zeer ongewenst, zo niet onaanvaardbaar is.'



Tel illustratie voegde de voorzitter een lijst toe van 29 plannetjes die de Kamer de afgelopen maanden uit de krant mocht vernemen. Van 'het actieprogramma werken in de zorg' van CDA-minister Hugo de Jonge tot de nieuwe pensioenregels bij echtscheidingen van D66-bewindsman Wouter Koolmees: telkens informeerde het ministerie eerst een journalist en pas daarna de volksvertegenwoordiging.



De Kamervoorzitter heeft volledig gelijk, schrijft de in China verblijvende premier Rutte nu terug. De VVD'er zegt zeer te hechten aan 'adequate informatievoorziening.' Berouwvol: 'De afgelopen periode is de invulling niet altijd goed gegaan'.



Het kabinet gaat nu 'hernieuwd aandacht' besteden aan naleving van de regels. SP-Kamerlid Ronald van Raak, de even taaie als vooralsnog onsuccesvolle krijger tegen Haagse lekpraktijken, heeft er bij voorbaat 'totaal geen vertrouwen in'. 'De enige oplossing is het afschaffen van die communicatieafdelingen', meent de SP'er. 'Die mensen moeten hun eigen bestaan rechtvaardigen en dat doen ze door te scoren met het lekken van plannetjes.'



Of Van Raak zelf ook wel eens lekt? 'Ik heb niks om te lekken.'