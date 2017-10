Rutte III schrapt dividendbelasting om buitenlandse bedrijven te lokken

Europese regels

De dividendbelasting staat vanwege de verschillende behandeling van binnenlandse en buitenlandse aandeelhouders bovendien op gespannen voet met de Europese regels, zegt Peter Kavelaars, fiscalist bij Deloitte en hoogleraar fiscale economie aan de Erasmus Universiteit. Bij het Europese Hof van Justitie loopt hierover een zaak tegen de Nederlandse staat. Het Hof moet beslissen of de Nederlandse dividendbelasting in conflict is met het beginsel van vrij verkeer van kapitaal binnen de EU.



Vanwege de kritiek is de dividendbelasting in 2006 al afgebouwd van 25 naar 15 procent. Toch lag het volledig afschaffen ervan niet in de lijn der verwachting. Kavelaars: 'Dit besluit gaat tegen de internationale trend in. De EU moedigt dit soort belastingen, die geheven worden in het land waar de winst wordt gemaakt, juist aan om internationale belastingontwijking tegen te gaan.'