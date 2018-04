Rutte III op zoek naar Wiv-compromis

REFERENDUMRACE

D66 blijft niets bespaard



D66 dacht door de zure appel van dat referendum over de Wiv te hebben gebeten, maar er dreigt nog meer narigheid voor de zelfbenoemde 'grootste progressieve partij van Nederland'. Ze moesten al accepteren dat het mede door D66 geïnitieerde niet-bindende raadgevend referendum sneuvelde in de formatie. Dat ze met hun in 'voor' veranderde tegenstem aan de verkeerde kant uitkwamen van de uitslag van wat het laatste referendum had moeten zijn. En dat uitgerekend de D66-vicepremier verantwoordelijk is voor beide, referendum en Wiv.



Hoop putte D66 uit Pia Dijkstra. Het Kamerlid was bij de laatste campagne het D66-uithangbord, omdat ze er op miraculeuze wijze in was geslaagd de kleinst mogelijke meerderheden van beide Kamers achter haar donorwet te krijgen. Laat het nu net deze wet zijn die alsnog weggestemd kan worden door de bevolking in nota bene een referendum - dan echt het aller- allerlaatste. Als dat referendum er komt, is er wel een spannende wedloop aan vooraf gegaan.



Weblog GeenStijl heeft vandaag ruimschoots de benodigde 10 duizend handtekeningen opgehaald om de procedure voor een raadgevend referendum over de donorwet in gang te zetten, meldt verslaggever Hessel von Piekartz. Het is niet onwaarschijnlijk dat de volgende benodigde 300 duizend handtekeningen er komen om het referendum definitief in gang te zetten. Maar, zegt de wet, de procedures worden niet korter als alle benodigde handtekeningen er bijvoorbeeld morgen al zijn.



De eerste '10 duizend-fase' duurt hoe dan ook tot 3 mei en de Kiesraad gaat de volgende 300 duizend handtekeningen niet voor 14 juni tellen. En daar nemen ze maximaal twee weken voor - deadline 28 juni. Staat de afschaffing van het raadgevend referendum voor die datum in het Staatsblad, dan komt er geen referendum over de donorwet. Dat wordt spannend, want de Eerste Kamer is op 28 juni net wel of net niet klaar met het zetten van alle stappen om het referendum definitief af te schaffen.