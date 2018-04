Rutte houdt vol: ik hield niets achter. De coalitie blijft hem trouw

De coalitie treurde juist over 'het beeld' dat door de oppositie werd opgeroepen. Alsof ze doelbewust hadden gelogen over de memo's die circuleerden bij de onderhandelingen over het schrappen van de dividendbelasting. Alsof ze daarmee wilden verdoezelen dat ze onder een hoedje speelden met Unilever en Shell. 'Mooi gereconstrueerd,' zei Rutte droogjes. 'Maar het is niet waar.' Later: 'We wilden niet hush hush iets wegstoppen... Er is niks spannends.'



Zo bleven oppositie en coalitie een dag lang in parallelle universums debatteren. In de wereld van de oppositie heeft de Rutte doelbewust geprobeerd te verhullen dat zijn kabinet vooral onder druk van Unilever heeft besloten om de dividendbelasting af te schaffen. Daar ging het debat van afgelopen november juist over: op basis waarvan hebben de onderhandelaars nou besloten om de 1,4 miljard aan dividendbelasting op te offeren?



'Ik voel in al mijn vezels dat we dit moeten doen', zei de premier destijds, ook al werd hij meteen door Asscher weggezet als 'Jomanda in het Torentje'. Ook de andere onderhandelaar deden mistig over hoe ze hun standpunt hadden bepaald. 'Door middel van gesprekken, door informatie die je krijgt, doordat je naar buiten kijkt en een krant leest', zei ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers toen. Officiële memo's kon hij zich 'met de hand op het hart' niet herinneren, de andere onderhandelaars konden dat evenmin.