Rutte: formatie gaat door, ondanks Segers' woede over lek over medisch-ethische thema's

'Er is geen deal'

Niemand ontkent het bestaan van de uitgelekte tekst, maar er zou nog geen overeenstemming over de passages zijn bereikt. 'Er is geen deal,' zei Segers vanmiddag stellig. 'Er is geen akkoord.'



Bij D66 is er minder ophef over de uitgelekte compromistekst. Voltooid leven blijft in beginsel een vrije kwestie en de uitbreiding van de embryowet is een belangrijke wens van D66. Of dit een overwinning is voor D66? Pechtold: 'Ik hoor het u zeggen. Maar ik ga niet zeggen dat ik tevreden ben, want dan komt er ook weer een tegenreactie.'



Het is opmerkelijk dat de concepttest is uitgelekt. Het document zou slechts in zeer beperkte kring zijn verspreid.



Het voorval stelt de relatie tussen Segers en Pechtold opnieuw op de proef. Eerder tijdens deze formatie voelde de ChristenUnie zich geschoffeerd toen de D66-leider tijdens een informeel gesprek in juni opeens eisen vooraf ging stellen aan Segers. Beide partijen besloten daarna dat onderhandelen geen zin had. Na het mislukken van een tweede poging met GroenLinks kwam de ChristenUnie toch weer aan tafel. De laatste weken zou de onderlinge relatie juist zijn verbeterd.



Verbetering: in een eerdere versie van dit artikel werd abusievelijk gemeld dat de ChristenUnie er vanuit gaat dat het conceptakkoord over medisch-ethische thema's werd gelekt uit de top van een andere partij. De suggestie dat daarbij blikken naar D66 zouden gaan, klopte niet.