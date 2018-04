Rutte bijt door de zure appel heen: formatiestukken komen toch naar de Kamer

OMMEZWAAI VAN DE DAG

Rutte stuurt formatiestukken op



Plots ging hij vanmiddag dan toch overstag: zes maanden na het aantreden van zijn derde kabinet openbaart minister-president Rutte morgen alsnog de geheime ambtelijke stukken die tijdens de formatie rouleerden over de afschaffing van de dividendbelasting. 'We maken een eenmalige uitzondering op de vertrouwelijkheid van de kabinetsformatie', aldus Rutte vandaag.



Daarmee zet hij een stap waartegen hij zich tot vanochtend nog fel verzette. 'De stukken zijn vertrouwelijk, zei hij toen nog zelfverzekerd. Het verschil tussen de Rutte van vanmorgen en die van vanmiddag? Het wekelijkse topberaad tussen premier, de vice-premiers en de fractievoorzitters van de regeringspartijen. Ruttes coalitiepartners bleken er wel klaar mee, het nu al maanden durende welles-nietesdebat met de oppositie over de meest omstreden maatregel van het kabinet, waar zij zelf ook niet zo enthousiast over waren. Zij bijten nu liever even door de zure appel heen.



De oppositie daarentegen kan er niet genoeg van krijgen. Een kabinet dat 1,4 miljard euro uittrekt om aan buitenlandse beleggers en belastingdiensten te schenken, terwijl zo'n maatregel in geen enkel verkiezingsprogramma stond - dat is nou eenmaal een politiek cadeau van jewelste. Een cadeau bovendien dat steeds maar diezelfde twee vragen blijft oproepen: wie haalde jullie over om dit te doen en was er dan niemand die zei dat het onverstandig was?



Al sinds het najaar vragen de oppositiepartijen om de ambtelijke adviezen waarin zou moeten staan of al dat geld wel goed is besteed. Zij weten natuurlijk dat ambtenaren van het ministerie van Financiën zich al in 2009 tegen de afschaffing van de dividendbelasting keerden. Waarom zou dat nu veranderd zijn?



Al die tijd weigert Rutte inzage. 'Een notitie? Of die er is, zeg ik niet', klonk het tot voor kort. Steeds beriep hij zich op de rechter die in 2003 oordeelde dat de kabinetsformatie een volledig vrije gedachtenwisseling moet zijn en dat persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren dus nimmer openbaar mogen worden gemaakt.



Totdat dagblad Trouw vrijdag onthulde dat er wel degelijk stukken rondgingen en de betrokken onderhandelaars elkaar opeens tegenspraken. Nu is er geen houden meer aan en komt alles alsnog op tafel.



Dinsdag is het zover en begint het grote zoeken: wie wist wat? De kans dat enkele hoofdrolspelers er niet onbeschadigd mee wegkomen groeit met de dag. Zo zat minister Wiebes vrijdag nog keurig op de woordvoeringslijn van zijn premier ('Ik zou niet eens weten over welk document u het hebt'), terwijl hij er nu rekening mee moet houden dat die bewering niet lang meer overeind blijft omdat hij in zijn toenmalige rol als staatssecretaris van Financiën wel degelijk documenten onder ogen kreeg.



Het onvermijdelijke spoeddebat met de oppositie volgt naar verwachting woensdag.