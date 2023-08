Ruim duizend aanmeldingen van kandidaat-Kamerleden voor partij Omtzigt, vier selectieronden om kaf van koren te scheiden

Pieter Omtzigt op 21 augustus bij de aankondiging van zijn eigen politieke partij, samen met woordvoerder Nicolien van Vroonhoven. Beeld ANP

Kandidaten die een plekje hopen te bemachtigen op de kandidatenlijst van Omtzigt, hadden tot maandagavond om te solliciteren. Omtzigts woordvoerder wil niet zeggen hoeveel sollicitaties er exact zijn binnengekomen, maar bevestigt desgevraagd wel dat het getal duizend ‘nog laag is ingeschat’.

De komende maand gaat een team onder leiding van Kilian Wawoe, binnen de nieuwe partij verantwoordelijk voor personeelszaken, een selectie maken uit de aanmeldingen en daarmee een kandidatenlijst samenstellen.

Meerdere selectierondes

De selectieprocedure is een viertrapsraket, vertelt partijwoordvoerder Nicolien van Vroonhoven. ‘Het allerbelangrijkste is dat we niet over één nacht ijs gaan, we willen dit zorgvuldig doen.’

Als eerste zal een team van circa 25 professionele HR-managers een voorselectie maken uit de sollicitatiebrieven. Criteria om door de eerste ronde heen te komen zijn onder meer ervaring en affiniteit met de politieke doelen van Omtzigt.

De tweede ronde is een persoonlijk gesprek met een van de HR-managers. Die personeelsexperts zijn overigens niet in dienst van Omtzigt. Daar heeft hij geen budget voor, de experts doen dit werk vrijwillig. Tijdens de gesprekken zullen zij de ‘nieren proeven’ van de kandidaten. Dat wil zeggen dat zij de kandidaten zullen proberen te doorgronden en hun werkelijke mening te peilen.

De derde ronde bestaat uit nóg een persoonlijk gesprek, waarbij Omtzigt zelf vermoedelijk aanwezig zal zijn.

Weekend op de hei

Het groepje sollicitanten dat de eerste drie rondes heeft overleefd, wordt eind september uitgenodigd voor een weekend op de hei. Omtzigt en zijn team zullen alle potentiële kandidaat-Kamerleden daar uitleggen wat er van een Kamerlid wordt verwacht en hoe je een standpunt opbouwt. Het weekend is nadrukkelijk ook bedoeld als vierde selectieronde.

Kandidaten die standpunten blijken te willen uitventen die erg afwijken van Omtzigts opvattingen, passen wellicht niet bij de partij. Zo zit de partij niet per se te wachten op kandidaten die nog behoudender stemmen dan Omtzigt heeft gedaan op onderwerpen als abortuswetgeving (hij was tegen het afschaffen van de verplichte vijf dagen bedenktijd bij een abortus). Na intensieve gesprekken over uiteenlopende inhoudelijke thema’s, kunnen er na dit weekend dus nog kandidaten afvallen.

Omtzigt maakt zijn kandidatenlijst uiterlijk begin oktober publiekelijk bekend. Dat zal bewust enkele dagen vóór de deadline van 9 oktober van de Kiesraad zijn, omdat na de publieke presentatie altijd nog kandidaten kunnen afvallen – bijvoorbeeld als blijkt dat iemand iets op zijn kerfstok heeft dat de selectiecommissie niet heeft opgemerkt.