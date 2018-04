Rookruimten in horeca moeten dicht. Hoe zat het ook alweer met het antirookbeleid?

Tegelijk tekent de staat cassatie aan tegen het vonnis. Waarom?

De staat wil beter begrijpen wat het hof bedoelt met de uitspraak dat hij het roken op geen enkele manier meer mag faciliteren. Is de overheid nu bijvoorbeeld ook verplicht op te treden als ergens in de publieke ruimte tabak wordt verkocht? Alles luistert nauw, omdat de overheid er zelf een dubbele moraal op nahoudt. In het regeerakkoord zegt het kabinet te streven naar 'een rookvrije samenleving', maar tegelijkertijd levert roken de schatkist veel geld op via de accijns. Daarbij is de overheid prudent in het ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer. Roken is een keuze, vindt de overheid ruwweg. Welnee, zeggen de fanatiekste bestrijders van het roken: roken is een verslaving en dat verplicht de overheid tot ingrijpen.