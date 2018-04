Referendum donorwet: eerste 10 duizend handtekeningen binnen, race tegen de klok begonnen

Met een meerderheid in de Eerste Kamer wordt begin juni de wet voor het afschaffen van het referendum naar alle waarschijnlijkheid aangenomen. Afhankelijk van hoe snel de wet voor afschaffing daarna in het staatsblad verschijnt, kan het donorreferendum dan alsnog worden tegengehouden. Het maakt dan niet meer uit hoeveel handtekeningen er zijn opgehaald.



Hoe snel de wet tot afschaffing in het staatsblad verschijnt, is een beslissing van het kabinet. 'De enige invloed die we daarop kunnen hebben is die 300 duizend handtekeningen al voor de stemming in de Eerste Kamer binnenhalen', zegt Nijman. 'Daarmee zetten we het kabinet onder druk.' Het is volgens hem belangrijk dat er een maatschappelijke discussie ontstaat. 'Hoe meer het gaat leven, hoe kleiner de kans dat het kabinet het referendum voor de finish tegenhoudt.'