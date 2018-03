Rechters willen voortaan eigen begroting, maar krijgen ze die ook? Tweede Kamer stemt vandaag

Het belang van de rechtspraak

Henda Phaff, familierechter, hoopt op een meerderheid. In haar ogen ondervinden rechters dagelijks de invloed van de minister. 'Bij een uithuisplaatsing van een kind moet je met veel mensen spreken. Het kind, de ouders, instanties. Daar hebben we nu nog maar twintig of dertig minuten voor. Dat is het gevolg van politieke keuzes.



'Rechters horen geld te krijgen per zaak. Nu is het bedrag onderdeel van de dezelfde begroting als die van politie en veiligheid', zegt Phaff. Ze denkt dat het daardoor vaak niet duidelijk is dat bezuinigingen ook invloed hebben op de rechtspraak. Met een aparte begroting wordt dat zichtbaarder en is de kans op tekorten kleiner, denkt Phaff.



Die lezing kan niet rekenen op steun van Van Oosten. 'De minister heeft nu de rol in de ministerraad om te knokken voor geld voor de rechtspraak. Dat verdwijnt met het voorstel. Het lost niks op en het creëert nieuwe problemen.' Maar dat vindt Van Nispen te makkelijk gezegd. 'Een open discussie in de Tweede Kamer benadrukt juist het belang van de rechtspraak.'