PvdA wil dat in opspraak geraakte Moorlag vertrekt, maar voorlopig weigert hij

Verantwoording

Buiten de fractie groeide in de afgelopen weken niettemin het verzet tegen Moorlags aanblijven. Een schijnconstructie onder de hoede van een PvdA'er blijft onaanvaardbaar, vinden veel PvdA'ers, zeker nu de partij zich in de oppositie weer nadrukkelijk profileert op de sociaal-economische linkerflank en de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur staan. Die overtuiging leeft ook in het partijbestuur, dat vrijdag telefonisch vergaderde over de kwestie.



De Jonge Socialisten, de jongerenorganisatie van de PvdA, haalden al de vereiste 750 handtekeningen op die nodig zijn om een speciale ledenraad bijeen te roepen. Die moet zich gaan uitspreken over Moorlags aanblijven.



Het risico voor de partij is dat Moorlag voet bij stuk houdt en zijn zetel weigert op te geven. Dan gaat de PvdA terug van negen naar acht Kamerzetels. In een verklaring schrijft Moorlag zaterdag dat hij in elk geval de kans wil krijgen om verantwoording af te leggen in de ledenraad. Maar ook wil hij dat er een onafhankelijk onderzoek wordt gedaan naar zijn functioneren. Een commissie moet in zijn ogen beoordelen of hij over de schreef is gegaan, maar ook of de partij de eigen erecode goed heeft toegepast. Het partijbestuur wilde zaterdag niet reageren. Een datum voor de ledenraad is nog niet vastgesteld.