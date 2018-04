PvdA breekt met strenge pensioenlijn: verhoging AOW-leeftijd vertragen

Ontspannen in staan

Zo hielp Cohen het eerste kabinet-Rutte aan een meerderheid. In het tweede kabinet-Rutte schoof de PvdA zelf aan en werd de lijn doorgezet. Nu, in de oppositie, zakt de noodzaak weg. 'We moeten er wat meer ontspannen in staan, vooral voor de mensen die de grootste moeite hebben zo lang door te werken', aldus het Tweede Kamerlid Gijs van Dijk. 'De afgelopen jaren was het crisis en hebben PvdA en VVD harde maatregelen genomen. Nu gaat het economisch voor de wind en moeten we de uitwassen van dat beleid wegnemen.'



In zijn nieuwe plan komt de AOW-leeftijd niet in 2021 maar pas in 2030 op 67 jaar. Volgens het kabinetsbeleid stijgt de AOW-leeftijd vervolgens met een jaar als de gemiddelde levensverwachting een jaar stijgt. Van Dijk wil dat aanpassen. 'Stijgt de levensverwachting een jaar, dan kan de AOW-leeftijd een halfjaar omhoog.'



Hij zegt niet alleen aan de ouderen te denken, maar ook aan de jongeren. 'Hun wordt nu AOW op 75 jaar voorgespiegeld. Dat is geen doen. We zijn al kampioen langer doorwerken, nu schieten we echt door het plafond.'