PvdA benutte het reces om... Ja, om wat eigenlijk?

STORM IN DE PVDA

Moorlag moet niet/wel/misschien/toch niet weg



Bij het verschijnen van de vorige Dagkoersen, op donderdag 21 december, had de PvdA net besloten dat William Moorlag gewoon in de Tweede Kamerfractie kon blijven. Vandaag zijn we 25 dagen verder en heeft de PvdA weer net besloten dat William Moorlag in de Tweede Kamerfractie kan blijven.



In de tussenliggende drie weken van het kerstreces kreeg het Kamerlid beurtelings te horen dat hij niet/wel/misschien/uiteindelijk toch niet weg hoefde en veranderden nogal wat van zijn partijgenoten gedurende de rit liefst twee keer van mening.



Zeker is dat de nieuwe partijvoorzitter Nelleke Vedelaar zichzelf op de kaart heeft gezet. Zij was het die op de avond van die 21ste december ingreep toen ze in de gaten kreeg dat fractievoorzitter Lodewijk Asscher van plan was om Moorlags verleden bij de Drentse sociale werkplaats Alescon met de mantel der liefde te bedekken. 'Om 22.53 uur ontving ik een telefoontje van Nelleke', schreef Moorlag later in die week aan Asscher, in correspondentie die circuleert binnen de partij. 'Ze vertelde dat er veel onrust in de partij was, dat ze veel mails en apps had ontvangen, dat ik geen goede verklaring had gegeven, dat de partij tegen schijnconstructies is, dat dit zo niet kan en dat alles bijeen ik zou moeten opstappen. Daarop heb ik rond middernacht met jou gebeld. Jij vond dat de partijvoorzitter dit niet kon doen, dat dit niet de lijn was.'



Daarmee is in het kort de affaire geschetst. Moorlag wilde van geen wijken weten, Asscher voelde zich overvallen door het partijbestuur, Vedelaar zelf was al snel bereid tot een compromis maar kreeg weinig ruimte van haar mede-bestuursleden en in de fractie verloor Moorlag gaandeweg steun. In elk geval de Kamerleden Sharon Dijksma, Attje Kuiken en Henk Nijboer vroegen hem op zeker moment 'in het belang van de partij' de eer aan zichzelf te houden. Ook Asscher heeft die suggestie gedaan.



Maar Moorlag hield voet bij stuk en kreeg het door hem gevraagde onderzoek, dat hem alsnog grotendeels vrijpleitte. Waardoor de PvdA nu verder moet met een partijbestuur dat er kennelijk geen been in ziet om volksvertegenwoordigers weg te sturen zonder feitelijke inhoudelijke motivatie. En Moorlag met collega's die niet al te veel vertrouwen in hem toonden toen hij daar wel om vroeg.



Vedelaar had zondagavond geen trek om daarop met de redactie van de Volkskrant te reflecteren. Moorlag zelf evenmin. Hij wilde slechts bevestigen dat hij Kamerlid blijft en dat hij gewoon weer aan het werk wil: 'Het leven wordt voorwaarts geleefd.'



En achterwaarts begrepen. Wij wachten op Moorlags memoires.



Aldus de politieke rel in een notendop. Verslaggever Gijs Herderscheê schreef het verhaal achter het verhaal: hoe de politiek de afgelopen jaren kortte op de sociale werkplaatsen.