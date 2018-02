Presteert Eric Wiebes het schier onmogelijke?

MAN VAN DE DAG

Eric Wiebes



Eric Wiebes mag zichzelf graag klein maken. 'Het zijn grote problemen', zei hij vlak na zijn aantreden al over de gaswinning in Groningen. 'En in het midden staat een klein mannetje. Dat ben ik.'



En nu wordt hij ook nog eens bestookt met tegenstrijdige adviezen. De dag begon met het advies van het Staatstoezicht van de Mijnen: de gaswinning in Groningen moet omwille van de veiligheid terug van 21,6 naar 12 miljard kuub per jaar. Gejuich steeg op in Stad en Ommelanden.



Maar niet veel later meldde zich de Gasunie met het tegengeluid. Volgens de aardgastransporteur is in een warm jaar minimaal 14 miljard kuub nodig en in een koud jaar 27 miljard kuub. Voor dit jaar kan de gaswinning echter niet verder terug dan tot 19,5 miljard kuub. De ondergrenzen kunnen bovendien enkel bereikt worden als het principe van 'vlakke winning' wordt losgelaten. Nu wordt elke maand ongeveer evenveel gas opgepompt, vanuit het idee dat ongelijkmatige winning (meer in de winter, minder in de zomer) de bodem onrustig maakt.



De nieuwe adviezen brengen Wiebes in een ongekend lastige positie, schrijft onze correspondent in Groningen, Jurre van den Berg: 'De minister zei eerder al de gaswinning zo veel mogelijk te willen terugschroeven. Maar hij zit naar eigen zeggen 'zo klem als een deur'. Sinds 2013 is de gaswinning reeds met 60 procent verminderd. Daarmee lijkt een ondergrens in zicht te komen.'



In een brief aan de Tweede Kamer beloofde Wiebes aan het eind van dit kwartaal met een inventarisatie te komen van alle mogelijkheden om de vraag naar Gronings gas op korte en langere termijn af te bouwen. Op basis daarvan zal het kabinet een besluit nemen over het al dan niet verder dichtdraaien van de gaskraan. Wel roept hij de NAM in navolging van het SodM-advies alvast op de productieputten rond Loppersum 'zo snel als redelijkerwijs mogelijk is' te sluiten.