Pauline Krikke, burgemeester van Den Haag: 'opleggen van huisverbod moet vaker en sneller'

Blijvend toegerust

Krikke wil dat de politie vaker 'ambtshalve' zelf zaken van huiselijk geweld onderzoekt en zo nodig voorlegt aan justitie. 'Dan kan vervolging worden ingesteld zonder dat het slachtoffer daar actief aan meewerkt. Ik heb daarover al gesproken met politie en OM.' Steketee is terughoudender over een hardere strafrechtelijke aanpak. 'Niemand wil dat zijn of haar vader in de cel komt. Mensen willen dat het geweld ophoudt.'



Anoushka Boet, trainer en coach voor de aanpak van huiselijk en seksueel geweld bij kennisinstituut Movisie, juicht de Haagse aanpak toe. 'Het zou in elke gemeente een speerpunt moeten zijn. Natuurlijk wil elke hulpverlener meteen in actie komen, maar het goed analyseren van de problemen en een duidelijk hulpverleningstraject opzetten, is net zo belangrijk. Dat doet Den Haag.'



Politie en hulpverleners moeten blijvend worden toegerust, aldus Boet. 'Veel professionals hebben onvoldoende inzicht in hoe de dynamieken zijn bij huiselijk geweld. Het is dan begrijpelijk dat een agent 'stik er maar in' denkt als iemand steeds geen aangifte durft te doen. Het is nodig dat we zowel de betrokkenen als de professionals met raad en daad bijstaan.'