Partijen doen alles voor lange kieslijst: 13 van de 18 VVD-kandidaten in Landgraaf komen niet uit Landgraaf

Om die reden sluiten partijen regelmatig hun kandidatenlijst af met bekende namen uit de landelijke politiek (Gert-Jan Segers), de showbizz (Eric Corton, GroenLinks) of de sport (Raymond van Barneveld, Groep de Mos). 'In electorale termen blijkt het nut ervan zeer bescheiden', aldus Holsteyn, die het effect van bekende lijstduwers onderzocht.



Dat veel kandidaten op het stembiljet niet daadwerkelijk de gemeenteraad in willen, laat zich raden. Hoewel aspirant-raadsleden van buitenaf vooraf een verklaring tekenen dat ze bereid zijn om te verhuizen, is die belofte vrijblijvend: een gekozen kandidaat kan zich altijd nog terugtrekken. Holsteyn: 'Het komt al langer voor dat er allerlei personen op de lijst staan die liever niet verkozen worden, of die, eenmaal verkozen, geen zitting mogen nemen in de raad.'



'Ik sta er puur als lijstduwer op', zegt Frank Joosten, die als VVD-lijsttrekker in Brunssum ook op de lijst in Landgraaf staat (plek 17). 'Ik heb absoluut geen intentie om daar politiek iets te doen.' Zijn dubbele kandidatuur ziet hij als een geste naar de collega's in de buurgemeente. 'We ondersteunen elkaar om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen.'



Dataonderzoek: Remy Koens