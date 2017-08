Oud-staatssecretaris Linschoten ontkent belastingfraude van een ton, geeft schuld aan boekhouder

Dubieuze kunstdeal

Het is niet de eerste keer dat Linschoten in opspraak komt. In 2014 was hij betrokken bij een dubieuze kunstdeal. Zakenman Cees de Mooij overtuigde investeerders om geld te stoppen in een collectie vervalste schilderijen. Robin Linschoten was in persoon aanwezig toen in een Belgisch kasteel de schimmige deal werd gesloten. Een van de gedupeerden verklaarde in 2016 in het AD: 'Ik dacht: als zo iemand zijn naam eraan verbindt, zal het wel goed zitten.' De rol van de oud-politicus bij de zwendel is nooit opgehelderd.



Eerder was Linschoten voorzitter van een omstreden stichting die de dekmantel was voor een geheime lobbyoperatie van straaljagerfabrikant Stork. Het 'platform Juncta Juvant' organiseerde tussen 2000 en 2004 zeilwedstrijden, officieel om geld in te zamelen voor kansarme kinderen in Roemenië. Achter de schermen waren dit geraffineerde lobbyevenementen om de Joint Strike Fighter te promoten. Linschoten ontkende later dat de stichting iets met Stork te maken had.



Robin Linschoten reageerde niet op een verzoek van de Volkskrant om de fraudezaak toe te lichten.