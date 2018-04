Er blijken tóch memo's over dividendbelasting te zijn - oppositie wil dat kabinet formatiestukken vrijgeeft

Onbestuurbaar

In een eerder debat vroeg de oppositie tevergeefs om inzage in de ambtelijke documenten. Premier Rutte liet destijds weten dat het niet verstandig is om alle beleidsstukken openbaar te maken. Hij denkt dat het land onbestuurbaar wordt als alle documenten voor iedereen beschikbaar zijn. Rutte benadrukte daarnaast dat er bij zijn weten geen memo's over de afschaffing van de dividendbelasting bestaan.



Ook D66-leider Alexander Pechtold en ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers zeiden dat er tijdens de formatie geen documenten over de voor- en nadelen van een eventuele afschaffing van de dividendbelasting op tafel lagen.



De afschaffing van de dividendbelasting is omstreden omdat het plan ieder jaar zo'n 1,4 miljard euro kost. Internationale aandeelhouders hoeven dankzij de regeling geen belasting meer te betalen over de door hun geïncasseerde winstuitkering. Dat is volgens het kabinet gunstig voor het Nederlandse vestigingsklimaat. De oppositie meent dat het geld op een betere manier besteed kan worden. De partijen vroegen daarom in de Kamer diverse keren naar documenten die het plan onderbouwen.