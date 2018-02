Oppositie staat lijnrecht tegenover minister Ollongren bij debat over het afschaffen van het referendum

Oppositiepartijen PVV, GroenLinks, SP, PvdA, Partij voor de Dieren, 50Plus, Denk en Forum voor Democratie zijn eensgezind: alle ballen op D66

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft zich met overgave op die taak gestort. Nog geen vier maanden na haar aantreden verdedigt zij haar intrekkingsvoorstel in de Kamer. Het gevolg: amper drie jaar na inwerkingtreding van de Wet raadgevend referendum (Wrr) verdwijnt het instrument binnenkort weer uit de democratische gereedschapskist. De volksraadpleging over de inlichtingenwet op 21 maart wordt het tweede en laatste raadgevende referendum. Het eerste, het Oekraïnereferendum in 2016, bezorgde D66 een enorme kater. 'Het heeft niet gebracht wat ervan werd verwacht', stelde het regeerakkoord.



Wellicht wordt de haast van Ollongren mede ingegeven door de zure appel die de klus voor D66 is. De woordvoerders van VVD, CDA en ChristenUnie worden donderdag niet één keer geïnterrumpeerd. Oppositiepartijen PVV, GroenLinks, SP, PvdA, Partij voor de Dieren, 50Plus, Denk en Forum voor Democratie zijn eensgezind: alle ballen op D66.



Was die partij niet ooit opgericht voor democratische vernieuwing, vraagt de oppositie. En was het niet Pechtold die ooit zei dat 'het referendum mensen meer zelfbestuur zou geven'? Kuzu (Denk): 'D66 dat het referendum afschaft is als de PVV die pleit voor meer moskeeën.' Bosma (PVV): 'Nu wordt Van Mierlo pas echt begraven en met hem de directe democratie'. Het Kamerlid heeft voor de gelegenheid zijn zwarte pak aangetrokken. 'Ollongren is het grootste gevaar voor de democratische rechtsstaat', sneert Thierry Baudet (Fvd).