Oppositie gromt, toch stemt coalitie het referendum weg

HOE STAAT HET MET...

Het Nationaal Zorgfonds?



Duizenden mensen stonden een jaar geleden op het Malieveld om te demonstreren voor een Nationaal Zorgfonds (NZF) en tegen marktwerking in de zorg. De Tweede Kamerverkiezingen kwamen eraan en de SP zette in de campagne volop in op het thema zorg. Sindsdien lijkt het nagenoeg stil rond het Zorgfonds. Meerdere sympathiserende organisaties die met hun logo op de site van het NZF staan, hebben al tijden niets meer van de organisatie gehoord.



Wilma Schrover, voorzitter van seniorenbond KBO Brabant: 'Ik heb eerlijk gezegd geen idee hoe de vlag er nu bijhangt. Wij zijn tegenstander van marktwerking in de zorg. Het Zorgfonds was een middel om dat doel te bereiken, maar het werd vooral een SP-campagne. Dat heeft me wel gestoord.'



50Plus vertelt een vergelijkbaar verhaal. 'We hebben het van harte gesteund, maar we worden er niet meer zo bij betrokken', zegt een woordvoerder. 'Het is ook meer een SP-ding. Bij ons staat het op een laag pitje. Wat ons logo op de site betreft, als ze het ons zouden vragen, zouden we zeggen: nou misschien kan je hem eraf halen.'



De FNV laat weten zich te beraden over de steun. 'Wij hebben onlangs een nieuwe zorgvisie vastgesteld. Een nieuwe realiteit dus. Van daaruit kijken we naar het Nationaal Zorgfonds. We zijn erover in gesprek.'



De Partij voor de Dieren staat nog volledig achter het initiatief, maar heeft ook al langer niets van de SP vernomen. Zodra er weer grote acties op touw worden gezet, wordt de partij er graag bij betrokken, zegt Kamerlid Femke Merel Arissen.



'Geen van deze organisaties heeft aangegeven dit alternatief voor de zorg niet meer te steunen', reageert SP-secretaris Lieke Smits. Het Zorgfonds leeft, stelt zij. 'Regelmatig komen alle vertegenwoordigers van de ondersteunende organisaties bijeen in het landelijk comité om plannen te maken voor vervolgstappen.'



KBO-bestuurder Schrover was daar in elk geval niet bij. 'Het is na de verkiezingen een beetje ingezakt. Het Zorgfonds heeft niet geleid tot veel electorale steun voor de SP om het ook echt te realiseren. Dit paard is niet dood, maar wel een beetje ziek.'