Opeens heeft Martin van Rooijen de wind in zijn rug

MAN VAN DE DAG

Martin van Rooijen



Hij was al een van de opvallendste Kamerleden van de nieuwe lichting van maart 2017, maar vandaag is het helemaal raak voor Martin van Rooijen (75). En niet alleen omdat hij in de Kamer zijn initiatiefwet verdedigt om de pensioenen te renoveren. Belangrijker is dat er opeens vanuit vele hoeken bijval komt.



Van Rooijens wetsvoorstel voorziet in het hanteren van een hogere 'rekenrente' voor de pensioenfondsen: met een tijdelijke verhoging naar bijvoorbeeld 2 procent wordt het risico kleiner dat de fondsen binnen enkele jaren de uitkeringen en de opgebouwde pensioenen van de huidige spaarders moeten korten.



Daarvoor krijgt Van Rooijen vooralsnog geen meerderheid, bleek vandaag in de Kamer. Maar nu veel gepensioneerden deze maand vaststellen dat zij opnieuw aan koopkracht inleveren, wint de lobby wel aan maatschappelijk draagvlak. Zo pleiten de vakbonden FNV en VCP in een brief aan de Kamer voor een 'stabielere rekenrente', niet alleen tijdelijk maar structureel. De te starre rekenregels 'ondermijnen het vertrouwen in het pensioenstelsel', aldus de bonden.



Ook vandaag pakt De Telegraaf uit met groot alarm over de pensioenen. En aangezien geen krant invloedrijker is in VVD-kringen, is ook dat iets om rekening mee te houden. De krant waarschuwt premier Rutte alvast: 'Het is een onmogelijk verhaal om te verkopen in de huidige economie: hoe is het toch mogelijk dat bijna alle economische seinen op groen staan, terwijl er voor de gepensioneerden nog niet genoeg geld is om hun pensioen minstens mee te laten stijgen met de inflatie - het indexeren waar gepensioneerden zo naar snakken?'



Van de weeromstuit begon ook een partij als GroenLinks, van oudsher tegen een politiek vastgestelde rekenrekente, vandaag in het Kamerdebat te schuiven: de partij wil op z'n minst een onderzoek naar de vraag of de rekenrente nu nog wel evenwichtig uitpakt voor alle generaties.



Zal het ook zo gaan? Die vraag wordt komend voorjaar waarschijnlijk niet in de Kamer beantwoord maar in de polder waar vakbonden, werkgevers en het kabinet het eens moeten zien te worden over een nieuw pensioenstelsel.



Dat is althans de wens van het kabinet, maar met name de FNV heeft noten op z'n zang. Eén van de vakbondseisen: aanpassing van de rekenrente. Het zal van het verloop van die onderhandelingen afhangen of Martin van Rooijen binnenkort victorie kraait.