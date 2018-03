Ook Thierry Baudet ontdekt de kracht van afwezigheid

AFHAKER VAN DE DAG

Thierry Baudet



Al in 1966, toen de leiders van PvdA, KVP, VVD, CHU en ARP op tv met elkaar duelleerden, stelde gespreksleider Ferry Hoogendijk na afloop vast dat de afwezige Boerenpartij de winnaar was. Omdat de vijf die wel meededen de indruk wekten dat zij 'één pot nat waren'.



Niet meedoen ontwikkelde zich in de loop van deze eeuw tot een veelgebruikt wapen. Inmiddels is het zaak om moord en brand te schreeuwen als je niet wordt uitgenodigd, zoals Thierry Baudet vorig jaar. Om vervolgens met veel bombarie voor de eer te bedanken zodra je wel wordt uitgenodigd, zoals Thierry Baudet en Geert Wilders nu.



In een verklaring liet Baudet vandaag weten waarom: zijn gelote opponenten van Denk en D66 wilden allebei debatteren over racisme en discriminatie. 'Voor discriminatie is geen plek in onze gemeenten', was de stelling die Pechtold inbracht.



Baudet voelt er niets voor om daarover te spreken, omdat FvD het daar volgens hem '100 procent mee eens' is. 'Het is een stelling die op geen enkele manier uitnodigt tot een serieuze, inhoudelijke gedachtewisseling, maar slechts bedoeld is om tot in den treure met uit de context gehaalde citaten van jaren geleden allerlei idiote verwijten en verdachtmakingen te uiten', aldus Baudet op de site van zijn partij.



Zo wordt de organisatie van debatten in de media een steeds hachelijker onderneming. Bij Radio1 zijn ze er nu al weken druk mee. Direct betrokkenen noemen de gang van zaken 'gênant', 'een rommeltje' en 'schoolpleingedoe', noteerde verslaggever Frank Hendrickx. 'De twisten gaan vooral over de vraag wie met wie moet debatteren en waarover. Er zijn inmiddels al twee lotingen nodig geweest om de samenstelling van de debatten te bepalen.'



Met nu dus al twee afhakers als gevolg. De wel aanwezigen zullen hopen dat de kiezers zoiets niet waarderen. Dat zij zullen worden beloond voor de moeite om er wél te zijn.



Wie weet, maar in 1966 kreeg Hoogendijk gelijk. De Boeren vierden even later een spectaculaire overwinning.