Onverwacht 'nee' bij referendum zet eensgezindheid binnen coalitie voor het eerst echt onder druk

Bits of Freedom

Daar zullen VVD en CDA niet erg warm voor lopen, want Bits of Freedom pleit voor vijf ingrijpende veranderingen, waarvan de belangrijkste is dat 'de sleepnetfunctie' volledig uit de wet verdwijnt. De inlichtingendienst kunnen dan niet meer op grote schaal communicatie onderscheppen om potentiële dreigementen en patronen in kaart te brengen. Volgens voorstanders is dat nou juist de essentie van de wet.



Axel Arnbak, een advocaat en onderzoeker informatierecht aan de UvA, vreest dat het kabinet uiteindelijk kiest voor 'een politieke oplossing'. Zo zou via een reparatiewetje alsnog de tekst kunnen worden toegevoegd dat het aftappen van de kabel 'zo gericht mogelijk' moet. Het gezichtsverlies voor VVD en CDA blijft dan beperkt, omdat iets dergelijks eerder al via een motie is aangenomen.



'Een echt mini-mini-stapje,' aldus Arnbak, die zelf voor ingrijpendere wijzigingen is. 'Ik acht anders de kans groot dat delen van deze wet alsnog worden verworpen door het Europese Hof. Het is beter om het meteen goed te doen.' Bits of Freedom heeft al aangekondigd een juridische procedure te beginnen als grote wijzingen uitblijven.



Kajsa Ollongron heeft er zo weer een hoofdpijndossier bij, met dank aan het onverwachte 'nee' bij het mogelijk laatste referendum. Ze lijkt er nog niet van onder de indruk. 'Het leven zit vol teleurstellingen', merkte ze vrijdag zakelijk op. 'Daar moeten we mee omgaan.'