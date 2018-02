'Robuust' onderzoek bewijst: onveiligheid in buurt neemt niet toe na komst azc

Veilige landen

Het is niet zo dat asielzoekers geen strafbare feiten plegen. Eerder onderzoek wees al uit dat het daarbij vooral gaat om lichte vermogensdelicten, zoals winkeldiefstal. Omdat de veiligheid in de buurt niet aantoonbaar verandert na de komst van een asielcentrum, zullen strafbare feiten vermoedelijk worden begaan in de opvanglocatie zelf of in een stadscentrum in de wijde omgeving, vermoeden de onderzoekers van het WODC. Tweederde van de daders zijn jonge mannen uit veilige landen in bijvoorbeeld Noord-Afrika, die geen kans maken op een verblijfsvergunning. 'Avonturiers die niets te verliezen hebben', zegt criminoloog Jan van Dijk.



In vergelijking met leeftijdsgenoten, seksegenoten en mensen met een lage sociaal-economische status onder de Nederlandse bevolking zijn asielzoekers iets ondervertegenwoordigd in de politiestatistieken, ook als het gaat om zedendelicten. Het gros van de strafbare feiten wordt gepleegd door jonge mannen. 'Als er een paar duizend bijkomen, is het logisch dat de criminaliteit toeneemt, maar absoluut gezien gaat het om kleine aantallen', zegt Wahideh Achbari van het WODC.