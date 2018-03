Onderzoek: hoe rechtser de partij, hoe minder vrouwen op lokale kieslijst - alleen bij PvdD zijn meeste kandidaten vrouw

30 procent van de kandidaat-gemeenteraadsleden is vrouw

GroenLinks en PvdA hebben wel moeite om hun lijsten gelijk te vullen met mannen en vrouwen. Een belangrijk verschil: deze partijen doen in veel meer gemeenten mee dan de Partij voor de Dieren, respectievelijk 178 en 253. Van de grote partijen komt GroenLinks het meest in de buurt van een gelijke verdeling: ruim 42 procent van de lokale kandidaten is vrouw. 'Het streven is 50/50. We denken dat 40/60 een minimum is voor een gezonde mix', meldt een woordvoerder van het partijbureau.



De PvdA doet het met 34 procent vrouwen niet beter dan vier jaar geleden, geeft partijvoorzitter Nelleke Vedelaar toe. 'Als je kijkt naar de bovenste tien van onze lijsten, de mensen die op verkiesbare plekken staan, dan is het 40/60. Maar we zijn er inderdaad nog niet.' Ze wijst op de beginselen van de partij waarin het belang van een goede verdeling wordt benadrukt. Lokale vrouwelijke PvdA'ers hebben voor deze verkiezingen in Linkedin-netwerken gespeurd naar potentiële vrouwelijke kandidaten. Vedelaar wil na de verkiezingen de selectieprocedure evalueren om in 2022 meer vrouwen te kunnen betrekken bij de gemeentepolitiek.