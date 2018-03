Omstreden wethouder Jo Palmen wint verkiezingen Brunssum

De partij van de omstreden wethouder Jo Palmen heeft de verkiezingen in Brunssum gewonnen. De partij is van 4 naar 5 zetels gestegen. Daarmee is BBB/Lijst Palmen de grootste partij geworden in de Limburgse plaats. In Roermond is de partij van een andere omstreden politicus, ex-wethouder Jos van Rey, ook de grootste geworden. De Liberale Volkspartij Roermond (LVR) verloor weliswaar een zetel, maar was met 9 zetels wederom de grootste. Lijstduwer Van Rey kreeg bijna 2.500 voorkeursstemmen, waardoor hij opnieuw mag plaatsnemen in de gemeenteraad. Hij zal geen wethouder worden.