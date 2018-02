Ollongren ziet gemeenteraad als duizenddingendoekje dat alle Haagse problemen opveegt

Er is in Nederland al maanden een langgerekt referendum gaande, iedereen mag meedoen, Nederlander of niet, er wordt niet op leeftijdsgrenzen of loyaliteit aan de joods-christelijke cultuur gecontroleerd, zolang ze maar betalen. Noem het een moderne vorm van censuskiesrecht. Het voltrekt zich in delen, het loopt op televisie, morgenavond wordt de einduitslag live uitgezonden op RTL4 en over de mensen die wekelijks trouw hun stem uitbrengen op hun favoriet sprak Anouk Teeuwe vorige week de wrede woorden: 'Het is gewoon een idioot volk.'



Er was net een deelnemende zangeres weggestemd, en hoewel zij een week eerder de vermetelheid had gehad om een liedje van Michael Jackson te zingen - een vorm van hoogmoed waar wij thuis doorgaans niet licht over oordelen - moesten ook wij toegeven dat ze de beste was van het hele soepie.