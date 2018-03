Ollongren wil strengere screening van wethouders: Verklaring omtrent gedrag en integriteitstoets verplicht

Ollongren bekijkt daarnaast of er een scheidsrechter moeten komen die 'aanhoudende integriteitsconflicten' in gemeenten kan beslechten

Anders dan wethouders hoeven gemeenteraadsleden ook in de toekomst geen VOG te overleggen, zo staat in de Kamerbrief van de minister. Ollongren vindt dat in strijd met het 'grondwettelijk verankerde passief kiesrecht'. Wel wil de bewindsvrouw duidelijkere regels om belangenverstrengeling te voorkomen. Gemeenteraadsleden mogen niet meestemmen bij zaken waar ze zelf bij betrokken zijn, maar volgens Ollongren zijn de voorschriften nu vaak voor meerdere uitleg vatbaar. Ze komt met nieuwe wetgeving.



Ollongren bekijkt daarnaast of er een scheidsrechter moeten komen die 'aanhoudende integriteitsconflicten' in gemeenten kan beslechten. De minister van Binnenlandse Zaken of de commissaris van de koning zou dan de macht krijgen om een wethouder via 'een bijzondere aanwijzing' uit zijn ambt te zetten.