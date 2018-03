Ollongren schuift Wiv-dilemma nog een weekje voor zich uit

NEERGEDAALD STOF



Rotterdam

De dag na de day after zijn de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen definitief. In Rotterdam profiteert Denk van een restzetel en raakt de PVV juist een zeteltje kwijt. Partijleider Geert Wilders had zich persoonlijk intensief bemoeid met de aanstaande PVV-fractie in de Maasstad, maar leek een teleurstelling te moeten incasseren door op twee van de 45 raadszetels daar uit te komen. Het wordt er uiteindelijk één.



Denk kaapte op 14 december al de spotlights van Wilders door voor de Essalam-moskee gelijktijdig met de PVV haar deelname in Rotterdam aan te kondigen. Nu kaapt de partij ook de restzetel van Wilders. Maurice 'Uw partij verkracht kinderen' Meeuwissen wordt de komende jaren de eenzame PVV'er in de Rotterdamse raad.



Denk-leider Kuzu kreeg als lijstduwer in Rotterdam veel voorkeursstemmen (meer dan lijsttrekker Stephan van Baarle) en liet vandaag weten 'een poosje' de gemeenteraad in te gaan. Hij wil samen met Van Baarle de college-onderhandelingen gaan voeren.



Den Haag

In Den Haag levert de winnaar van de verkiezingen, Groep De Mos/Hart voor Den Haag, zijn negende zetel weer in. Die restzetel gaat naar de lokale concurrent: de Haagse Stadspartij. De HSP komt daarmee op drie zetels, twee minder dan in 2014.



Het verlies voor de grootste Haagse verliezer (de PVV ging van zeven naar twee zetels) was mogelijk nog groter geweest als de bekende Hagenaar Henk Bres niet als lijstduwer op de PVV-lijst had gestaan. Bres veroverde met voorkeursstemmen een zetel. Een van die voorkeursstemmen was van Wilders.



Amsterdam

In Amsterdam blijkt uit de definitieve uitslag dat GroenLinks de grootste is met 10 van de 45 zetels. Nieuwkomers Forum voor Democratie en Denk behaalden elk drie zetels. De landelijke FvD-leider Thierry Baudet deed in Amsterdam wat Henk Bres in Den Haag deed: Baudet is met voorkeursstemmen gekozen in de Amsterdamse gemeenteraad. In tegenstelling tot Bres eist Baudet zijn zetel niet op.



Emmen

De Somalisch-Nederlandse Ugbaad Kilincci stak in Emmen haar nek uit voor de PvdA en werd tijdens het flyeren op straat beloond met scheldpartijen. 'Zwarte aap! Met je kopvodden op je kop!' Dat soort ranzigheid. Vandaag lacht zij als laatst. Ze stond op een onverkiesbare twaalfde plek, maar kreeg 1.007 voorkeursstemmen en komt daardoor alsnog (met 'kopvod' en al) in de raad.



Hertellen

In enkele gemeenten gaan ze alle stemmen opnieuw tellen. Sommige voor de zekerheid omdat de verschillen zo klein, andere omdat bleek dat stemmen niet waren geteld. Daarom doen ze een hertelling in Bergen op Zoom, Maastricht, Venray, Rijswijk, Medemblik, Zeewolde, Beek en Stein.