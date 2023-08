Noord-Brabant is de laatste provincie met een coalitieakkoord, en de tweede zonder BBB in het bestuur

John Frenken (BBB, links) praat tijdens een pauze van een Brabantse Statenvergadering in juni met collega-fractievoorzitters. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De BoerBurgerBeweging (BBB) was de grote winnaar bij de verkiezingen op 15 maart. Ook in Brabant werd de partij van Caroline van der Plas de grootste, maar meebesturen zit er ondanks 11 van de 55 zetels uiteindelijk niet in. Half juni leek een akkoord aanstaande, maar BBB trok zich terug uit de onderhandelingen. De zogenoemde stallendeadline bleek een breekpunt.

Op 1 juli 2024 moeten alle Brabantse boeren een emissiearme stalvloer hebben geïnstalleerd. BBB vindt dat niet acceptabel omdat rechters al meermaals een streep hebben gezet door natuurvergunningen die op basis van zo’n stalvloer zijn uitgegeven. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat die vloeren minder uitstoot tegenhouden dan gedacht. Bovendien geldt in de rest van het land een deadline van 1 juli 2028.

Over de auteur

Joram Bolle is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Na het klappen van de coalitie met BBB besloten VVD, GroenLinks en PvdA verder te onderhandelen met SP, D66 en Lokaal Brabant. Dat het toch nog zo lang duurde voordat er een akkoord lag, had onder meer te maken met het zomerreces. Vorige week kwamen de partijen opnieuw bijeen om verder te onderhandelen. Afgelopen woensdag nog lieten de onderhandelaars weten dat het nog wel even kon duren voordat er een akkoord lag, maar een paar dagen later is het toch zover.

BBB alomtegenwoordig

Brabant en Utrecht zijn de enige provincies waar BBB niet in het college komt. In Utrecht wist een college van GroenLinks, D66, CDA, PvdA en VVD een akkoord te bereiken, pogingen om met BBB te formeren liepen op niets uit.

In die provincie houden ze vanwege de krappe meerderheid echter wel rekening met de wensen van BBB, bleek bij presentatie van het coalitieakkoord. Zo zullen er twee jaar lang geen boeren onteigend worden. Over landbouw en stikstof is sowieso weinig afgesproken in Utrecht, daar moet een ‘open gesprek’ met alle partijen over worden gevoerd.

Of zoiets ook in Brabant het geval is, moet nog blijken. Over de inhoud van het akkoord is weinig bekend. De partijen willen het nog voorleggen aan hun leden. Volgens de planning wordt het akkoord op 1 september gepresenteerd.

Hoewel de laatste provincie pas na bijna een half jaar een coalitieakkoord heeft, is het totale proces iets sneller verlopen dan vier jaar geleden. Toen duurde het in Zuid-Holland 168 dagen om een college te vormen, Brabant had er dit keer 163 dagen voor nodig.

Net als BBB is de VVD vertegenwoordigd in het bestuur van tien provincies. Daarna volgt de PvdA met acht en het CDA, ondanks decimatie bij de verkiezingen, met zeven. D66 zit in slechts twee colleges.