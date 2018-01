Nog een avond en een week nagelbijten voor Pia Dijkstra

DEBAT VAN DE DAG

De nieuwe donorwet



De Eerste Kamer maakt het spannend, in het debat over de invoering van een actief donorregistratiesysteem. Wordt het nee-tenzij of ja-tenzij? Sinds kwart over tien vanochtend kruisen de senatoren de degens in een debat dat naar verwachting tot na middernacht zal duren. Volgende week dinsdag volgt de stemming. Tot die tijd belooft het spannend te blijven.



Als we de grote lijnen van de stemming in de Tweede Kamer volgen, waar anderhalf jaar geleden onverwacht een meerderheid ontstond, is initiatiefneemster Pia Dijkstra van D66 kansloos. De tegenstemmende partijen VVD, PVV, CDA, CU, SGP en Partij voor de Dieren hebben in de Eerste Kamer 41 zetels. Ze hebben er maar 38 nodig om de wet weg te stemmen.



Maar zo simpel is het niet, want de VVD was in de Tweede Kamer verdeeld en dat geldt ook voor de fractie in de Eerste Kamer: een deel is voor, een deel is tegen en een deel twijfelt nog, zo liet woordvoerder Frank de Grave vanmiddag weten.



Verrassender nog: ook CDA-senator Maria Martens zei in het debat dat de standpunten in haar fractie verschillen en dat ieder lid uiteindelijk voor zichzelf moet beslissen. Daar zal Dijkstra enige hoop uit putten.