Niet verkiesbaar, wel verhit debat: partijleiders debatteren in De Balie over Amsterdamse thema's

Na anderhalf uur min of meer ordentelijk debatteren over Amsterdamse thema's ontlaadde zich de knetterende spanning die al de hele vrijdagavond in de lucht hing. Het was Alexander Pechtold (D66) die in een debatje over integratie met Thierry Baudet (Forum voor Democratie) het vuur aanstak. 'Dit is de stad waar discriminatie geen zetel heeft in de raad. Dat moet zo blijven.'



Baudet zei dat hartgrondig met hem eens te zijn: 'Kijk naar individuele kwaliteiten.' Hij had wel een voorbehoud: 'Tweederde van de politiecapaciteit gaat naar criminaliteit van niet-Nederlandse oorsprong.' Toen Pechtold doorging, werd Baudet boos: 'Nu ga je weer demoniseren. Erg dat Alexander - penthouse - Pechtold hier mee komt. Deze waanzin moet stoppen.' Pechtold, verwijzend naar partijgenoot Hiddema: 'Bel ome Theo, bel ome Theo. Wij gaan door totdat je duidelijk bent.'



Baudet noemde de beschuldigingen van racisme pathologisch en riep Yernaz Ramautarsing, de partijgenoot die als eerste een verband tussen volk en IQ had gelegd, als getuige het podium op. Waarop Asscher het stokje van Pechtold overnam: 'Wees niet zo huilie huilie. Neem het terug.'