Nee-kamp wil via de rechter inlichtingenwet stoppen als er geen extra wijzigingen volgen

Gesprek

De tegenstanders hebben de ministers van Binnenlandse Zaken en Defensie inmiddels uitgenodigd voor een gesprek over hun bezwaren. Dat is een formele stap. Pas als de bewindspersonen daar niet op in gaan - wat de verwachting is - kunnen de tegenstanders een kort geding aanspannen, waarschijnlijk bij de rechtbank in Den Haag.



De juridische procedure lijkt ook een poging om tijd te rekken. De meeste tegenstanders zijn sowieso niet tevreden met de tegemoetkomingen van het kabinet. Bits of Freedom noemde die eerder 'puur cosmetisch'. Als er geen extra wijzigingen volgen, is het nee-kamp van plan om een bodemprocedure te beginnen tegen de inlichtingenwet die in hun ogen de grondrechten van burgers aantast.



De tegenstanders hebben uiteindelijk hun hoop gevestigd op het Europese Hof, maar het gaat zes tot acht jaar duren voordat die instantie zich over de zaak kan buigen.