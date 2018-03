Nederlandse politici wagen zich aan sociale media: vaak amateuristisch, maar met enorm bereik

Ieteke Schouten, PvdA Amsterdam

'Buurtbernies', zo noemt de PvdA Amsterdam korte filmpjes met 'buurtstandpunten' die de partij de afgelopen maanden heeft gemaakt. Een vernoeming naar de Democratische presidentskandidaat Bernie Sanders, die tijdens de laatste Amerikaanse verkiezingen vergelijkbare filmpjes maakte. Op basis van hun postcode krijgen kiezers te zien wat de PvdA vindt van belangrijke onderwerpen in hun wijk. Daarnaast zijn er ook een aantal 'thema-bernies' met standpunten over specifieke onderwerpen.



'Die filmpjes blijken heel goed te werken', zegt hoofd communicatie Ieteke Schouten. 'Ze hebben in totaal 360 duizend Amsterdammers bereikt, waarvan 140 duizend de filmpjes helemaal tot het einde hebben uitgekeken. Dat is een stuk beter dan filmpjes over heel Amsterdam.'



De partij kreeg ook veel reacties en vragen naar aanleiding van de filmpjes. Een team van zes vrijwilligers werkte in ploegendiensten om via Facebook snel op alle vragen te reageren.



Schouten: 'Onze boodschap is inmiddels heel goed verspreid. Deze laatste dag voor de verkiezingen, sturen we dus vooral 'ga-stemmen filmpjes uit.'