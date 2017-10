Na Pechtold en Segers blijft ook Buma fractievoorzitter in Tweede Kamer

Ook Buma denkt dat hij in de Kamer het best op zijn plek is: 'Ik ben ervan overtuigd dat het voor mijn partij en mijn fractie het beste is als ik vanuit de Kamer het geluid van het CDA laat horen. Ik vind het van belang om het CDA-geluid in het regeerakkoord te bewaken, maar het is ook van belang om te laten zien dat de Tweede Kamer de plek is waar het volk vertegenwoordigd is.'



Rond half acht was de CDA-fractie de eerste van de vier fracties die instemde met het formatie-akkoord. 'De fractie is enthousiast over het resultaat', aldus Buma. 'Er zijn nog wat kleine dingen. Maar dat zijn geen dingen die een overall-akkoord in de weg staan.'