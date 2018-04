Mogelijk coalitieakkoord met PVV in Den Helder, tot woede van gepasseerde formateur Jan Nagel

Volgens Jan Nagel is het 'nog nooit in Nederland vertoond' dat een informateur op deze manier wordt gepasseerd. Nagel was bezig met het vormen van een college met de Seniorenpartij, VVD en CDA. De oprichter van de landelijke partij 50Plus werd half april gevraagd om in Den Helder de onderhandelingen te leiden.



Een eerste poging om een nieuw stadsbestuur te smeden, was toen op niets uitgelopen. Het CDA trok de stekker uit de beoogde samenwerking met Beter voor Den Helder, CDA, Seniorenpartij, PvdA en ChristenUnie. De toenmalige formateur, voormalig CDA-Kamerlid Hans Huibers, concludeerde in zijn verslag: 'Den Helder is ziek'.