Misschien kan het nog net: een referendum over de donorwet

Zes weken

Maar dan hebben initiatiefnemers van een referendum alsnog minstens zes weken nodig. Na de schriftelijke vragenronden volgt het plenaire debat met de minister. En tot slot de stemming die bepaalt of het doek voor de referendumwet valt. Mocht zich een initiatiefnemer tot een petitie aandienen, dan zal het er dus om spannen.



GeenStijl trapte vrijdagmiddag alvast af: 'Het is een goede vrijdag voor een referendum!', kopte het weblog. De site riep mensen op een steunbetuiging in te sturen naar de Kiesraad voor een referendum over de donorwet. GeenStijl ziet in de wet een perfect onderwerp voor een referendum: 'Niemand kan zeggen dat het 'te moeilijk' is of dat je 'er geen verstand van hebt', want het gaat over je eigen lichaam.'



Het weblog begint klein met een onlineoproep en doorverwijzing naar de site van de Kiesraad. Daar staan instructies om een steunbetuiging in te vullen, te printen en op te sturen. Van een grote GeenStijl-campagne à la GeenPeil (de referendumcampagne rond het Oekraïneverdrag) is nog geen sprake, zegt redacteur Bart Nijman: 'We voelen de temperatuur van het water.'