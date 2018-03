Ministers presenteren plan voor omvangrijke proef met wietteelt door de overheid

De proef met gereguleerde wietteelt, in Den Haag het 'experiment gesloten coffeeshopketen' geheten, is een van de meest besproken passages uit het regeerakkoord. Onder aanvoering van D66 heeft het kabinet Rutte III bepaald dat een aantal gemeenten legale wiet mag verkopen. Deze overheidswiet moet overeenkomen met wat in de coffeeshops te koop is, omdat klanten anders alsnog gaan shoppen in de illegaliteit.



Er moet voldoende hennep in diverse soorten beschikbaar zijn, aldus het kabinet, 'zodat er een representatief assortiment beschikbaar is'. Via een aanbestedingsprocedure worden een of meerdere telers aangewezen die de wiet mogen leveren.