Minister Kaag bezoekt opvangcentra in Libië: 'Deze mensen hebben zoveel meegemaakt met mensensmokkelaars'

In een colonne van gepantserde voertuigen met zwaailichten bezoekt minister Sigrid Kaag in Libië de migranten die Europa niet wil hebben. Ze zitten daar gevangen in overvolle cellen.



'Mama help me, help me', zegt een huilende vrouw tegen Kaag. De minister voor Ontwikkelingssamenwerking is tijdens haar bezoek aan een detentiecentrum in hoofdstad Tripoli even bij haar neergeknield. De Eritrese Senaid (35) pakt Kaags handen vast en kust ze. Hortend en stotend vertelt ze haar verhaal: een volle zee, haar man is vermoord, haar 16-jarige kind kwijt.