Milieudefensie verliest rechtszaak tegen de staat: overheid hoeft niet méér te doen tegen luchtvervuiling

Milieudefensie daagt Rijk om luchtvervuiling: 'kat in het bakkie' volgens experts

Milieudefensie wil de Nederlandse staat woensdag in een kort geding dwingen tot een actievere houding om de EU-normen tegen luchtvervuiling te halen. De zaak maakt kans, denken deskundigen. 'En de timing had niet beter gekund. (+)



Hoe komt het dat de luchtkwaliteit in Nederland 'zorgwekkend' is?

De lucht in Nederland is de afgelopen decennia aanzienlijk schoner geworden. Dat komt doordat bedrijven en het wegverkeer minder schadelijke stoffen uitstoten. Toch noemt de Europese Commissie de luchtkwaliteit in Nederland nog steeds zorgwekkend. Soms worden Europese normen overschreden. Ondanks de verbetering brengt luchtverontreiniging schade toe aan de gezondheid van mens en milieu, stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Schattingen van het aantal vroegtijdige doden door luchtvervuiling in Nederland lopen uiteen van 6.700 tot 12.900 per jaar. Belangrijke boosdoeners: fijnstof en stikstofdioxide.



'Luchtwachters' gaan in grote steden proberen schone lucht af te dwingen bij stadsbesturen

Een legertje 'luchtwachters' gaat Nederlandse stadhuizen bestormen om betere lucht af te dwingen. 'Het is absurd, maar blijkbaar moeten we onze eigen gezondheid veilig stellen', zegt Arnhemmer Ipe van der Deen (66), die zich als vrijwillige luchtwachter heeft gemeld bij Milieudefensie.



Rechtszaak om klimaatbeleid af te dwingen

In 2015 wilde actiegroep Urgenda via de rechter afdwingen dat de overheid meer zou gaan doen aan het klimaat. Juristen waren toen sceptisch over deze unieke stap, maar 'het houdt de zaak wel scherp'.



Staat moet broeikasgasuitstoot van rechter sterk terugdringen

Actiegroep Urganda kreeg gelijk. De rechtbank in Den Haag verplicht de Nederlandse staat om de uitstoot van broeikasgas veel meer te beperken dan de regering van plan is.