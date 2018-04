Majesteitsschennis heeft langste tijd gehad

I HATE YOU ALL WELCOME

Van Engelshoven twijfelt over verengelsing



Een hoogleraar in Delft begon zijn college ooit met de woorden: 'I hate you all welcome.' De anekdote is van SP-Kamerlid Frank Futselaar, die er onmiddellijk bij zei dat het verhaal wellicht apocrief is. Maar het raakt de kern van de 'verengelsing' van de Nederlandse universiteiten waarover de Tweede Kamer dinsdagavond debatteerde, schrijft politiek verslaggever Remco Meijer.



Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, D66) schreef de Kamer in februari dat op dit moment 20 procent van de bachelor-opleidingen en 69 procent van de masters aan de universiteiten Engelstalig is. PVV, CDA, SP en SGP bezien die ontwikkeling met argusogen, bleek in het debat. Niet alleen omdat de kwaliteit van dat Engels vaak beroerd is, maar ook, aldus Futselaar, 'omdat verlies aan informatieoverdracht een gegeven is'. Dat staat gelijk aan kwaliteitsverlies en moet dus worden tegengegaan. Bovendien is Nederlands de norm, betoogden ook CDA en SGP, en die norm moet krachtens de wet gehandhaafd worden.



GroenLinks, VVD en D66 kijken daar heel anders tegenaan. 'Nederland moet niet achter de dijken kruipen', zei Zihni Özdil van GroenLinks, die zelf voorheen college gaf in Rotterdam. 'De taal van de internationale wetenschap is Engels', poneerde VVD-Kamerlid Judith Tielen. 'Daar kun je niet voor of tegen zijn.'



Voor minister Van Engelshoven kwam het debat naar eigen zeggen te vroeg. Zij ziet verengelsing als onderdeel van de internationalisering van het universitair onderwijs, waarover zij in juni met een standpunt komt. 'De groei van het aantal Engelstalige opleidingen geeft ook problemen, daar sluit ik mijn ogen niet voor. We moeten dit debat genuanceerd voeren.'