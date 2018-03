Mag een bijtende hond worden afgemaakt? De Tweede Kamer is verdeeld

Muilkorfplicht, kortaanlijngeboden, pitbullwet en tientallen bijtincidenten: nog altijd weten we niet wat te doen met bijtende honden

De vrouw die in januari twee vechthonden doodschoot om het leven van haar man te redden, wordt niet strafrechtelijk vervolgd. Voor het pistool had het stel een vergunning en de vrouw handelde uit noodweer, oordeelde de officier van justitie.



2016 was het jaar van een aantal geruchtmakende bijtincidenten met zogenoemde vechthonden. Zoals foxterriër Bobby, die aan flarden werd gebeten door een doorgedraaide staffordshire. Een interview met zijn baasje.



'Een hond die fysiek in staat is een mens te doden, hoort niet thuis in de openbare ruimte', schreef een bezorgde lezer in een brief aan de krant naar aanleiding van het nieuws over de doodgebeten Bobby.



Is de pitbull of het baasje het probleem? De afschaffing van de pitbullwet in 2009 roept nog altijd vragen op. Agressieve pitbullterriërs, die na het doodbijten van drie kinderen jarenlang niet mochten worden gefokt, verwondden in 2016 in twee dagen liefst vier mensen.