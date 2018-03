Liveblog - Waarom juist over deze zes gemeenten straks een exitpoll bekend wordt gemaakt

Waarom Ipsos deze 6 gemeenten kiest

Over een uur wordt door onderzoeksbureau Ipsos een exitpoll bekend gemaakt over zes gemeenten. Deze zijn uiteraard niet bij toeval uitverkoren.



Zo staat Enschede model voor een gemeente waar het werkloosheidscijfer aanmerkelijk hoger is dan in veel andere grote gemeenten. Bovendien doen in die Twentse gemeente, voorheen het domein van de PvdA, Denk en de PVV voor het eerst mee.



Eindhoven, naar inwonertal de vijfde gemeente van Nederland, is interessant omdat de PvdA daar vier jaar geleden wél enigszins standhield, onder lijsttrekker Staf Depla, terwijl die partij elders in de grote gemeenten fors verlies moest slikken.



Emmen is de enige Drentse gemeente waar de PVV deelneemt aan de raadsverkiezingen. Rotterdam, voorheen altijd een PvdA-bolwerk, heeft met Leefbaar Rotterdam een (van oorsprong) anti-establishmentpartij aan de macht, die nu vooral door de PVV wordt belaagd. In Rotterdam wordt ook met spanning uitgekeken naar de strijd om de stem van de etnische minderheden nu de in de raad vertegenwoordigde partij Nida concurrentie krijgt van Denk.



In Amsterdam lijkt de kans groot dat GroenLinks grote concurrent D66 (nu de partij met de meeste zetels) achter zich houdt. De hoofdstad is bovendien de enige gemeente waar Baudets Forum voor Democratie deelneemt.



Weert tot slot is, volgens het onderzoeksbureau, 'onze swingstate'. De Noord-Limburgse gemeente is - gemeten naar de uitslag van vier jaar geleden - de meest gemiddelde gemeente in de stembusgang. In heel veel gemeenten is de uitkomst ruwweg gelijk aan die in Weert. Interessante bijkomstigheid: in Weert werd vier jaar geleden een lokale partij de grootste. Alles bij elkaar opgeteld zijn de 'lokalen' bij gemeenteraadsverkiezingen de grootste stroming in Nederland.