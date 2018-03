Liveblog - Rutte (VVD): 'Prachtige winstcijfers', Buma: 'CDA blijft belangrijk in veel gemeenten'

VVD Amsterdam: 'Het is aan GroenLinks'

De Amsterdamse VVD-aanvoerder wethouder Eric van der Burg, volgens VVD-coryfee Frits Bolkestein verantwoordelijk voor een veel te 'linkse koers', kondigde woensdag aan zich bescheiden op te gaan stellen bij de komende onderhandelingen over een nieuw te vormen stadsbestuur van Amsterdam. 'GroenLinks is in the lead, dat lijkt me duidelijk'.



De huidige Amsterdamse coalitie (D66,GroenLinks, VVD en SP) haalde woensdag geen meerderheid meer. Dat is vooral te wijten aan het forse verlies voor D66 en SP. Van der Burg, wiens eigen VVD ongeveer gelijk bleef, wees erop dat voortzetting van de coalitie oom niet in de rede lag: 'D66 en SP hadden het al uitgemaakt.



'Voor de grote winnaar in Amsterdam, GroenLinks - dat voor de verkiezingen een voorkeur uitsprak voor samenwerking met PvdA en SP, zijn er mogelijkheden om straks een driepartijencollege te gaan vormen.



In beide gevallen moet dan D66 bereid zijn tot die samenwerking. Ofwel PvdA ofwel VVD brengen genoeg zetels mee om het gemeentebestuur aan een meeerderheid te helpen.