Liveblog - Exitpoll: nog geen winnaar bij 'sleepnet'-referendum, GroenLinks de grootste in Amsterdam en Utrecht

Kijk mee naar uw gemeente

De uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum beginnen binnen te druppelen. Op deze handige kaarten houden we ze per gemeente bij. Hoe heeft uw gemeente gestemd? De kaarten worden in de loop van de avond gevuld.



In Renswoude is de ChristenUnie de grootste, in Rozendaal won de lokale partij Rosendael'74, op Vlieland is Nieuw Liberaal Vlieland de winnaar en de grootste op Schiermonnikoog is Samen voor Schiermonnikoog. Bij het referendum over de 'sleepwet' is de tussenstand 47,1 procent voor en 51,3 procent tegen.